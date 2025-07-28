マリナーズなどで通算３０８９安打を放ち、アジア人として初めて米国野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（５１＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が２７日（日本時間２８日）に米ニューヨーク州クーパーズタウンで行われた表彰式典に出席した。「イチロー・スズキ」と名前が呼ばれると約３万人のファンから大きな拍手が送られた。英語で約１９分間スピーチし、?イチロー節?に爆笑の連続だった。【前後編の前編】今