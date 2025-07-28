★優吾慎吾のおトク宿丸裸★最安1万円台！人気の避暑地「日光エリア」で宿泊中に追加料金なしで楽しめるオールインクルーシブホテルを調査！【出演者】SixTONES郄地優吾・柳沢慎吾・たんぽぽ川村エミコ【ご紹介させていただいた施設】●日光きぬ川ホテル三日月住所：栃木県日光市鬼怒川温泉大原●龍宮城スパホテル三日月住所：千葉県木更津市北浜町●鬼怒川ライン下り住所：栃木県日光市鬼怒川温泉大原