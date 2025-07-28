甲子園球場＝兵庫県西宮市第107回全国高校野球選手権大会の出場校を決める地方大会は28日、各地で決勝が行われ、和歌山は選抜大会で準優勝した智弁和歌山が星林を2―0で下して2年連続28度目の出場を決めた。東東京で、昨夏準優勝の関東第一は岩倉に7―1で勝って2年連続10度目の代表となった。東洋大姫路（兵庫）は14年ぶり13度目、天理（奈良）は3年ぶり30度目、県岐阜商は3年ぶり31度目の代表に決まった。