チベット仏教の最高指導者ダライ・ラマ14世を称える歌を歌った歌手が中国当局に拘束されたとチベット亡命政府が発表しました。インドにあるチベット亡命政府によりますとチベット族の男性歌手が7月上旬、ダライ・ラマ14世を称える歌「平和の王子」を歌い、中国当局に身柄を拘束されたということです。拘束された場所など詳細は不明です。チベット亡命政府は「ダライ・ラマ14世の90歳の誕生日を機に中国政府が特に芸術家や作家を対