林野庁職員の41歳の男が栃木県のスーパーマーケットでいちごのパックなど10点を万引きしたとして逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、栃木県大田原市の林野庁職員・菊地暁容疑者（41）です。菊地容疑者は今年5月10日の午後1時半ごろ、栃木県上三川町のスーパーでいちご2パックやチーズなど10点、あわせて3830円分を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、菊地容疑者は自分のバッグに商品を詰めて犯行に及び、店