参議院選挙の結果を受け、参議院の野党7党の国対委員長が会談し、ガソリン税の暫定税率を廃止する法案について「来月の臨時国会で法案を提出したい」との認識で一致しました。来月1日に召集が予定される臨時国会に向けて参議院では28日、立憲民主党や国民民主党などのほか、参院選で議席を増やして初参加となる参政党と日本保守党を加えた野党7党の国対委員長が、▼ガソリン税の暫定税率を廃止する法案や、▼日米が合意した関税交