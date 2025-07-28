広島市中区の平和公園周辺の高潮対策について、景観や文化財への影響に配慮した具体的な案が議論されています。 広島市中心部は地盤が低く、台風などで高潮の被害を受けやすいことから、平和公園周辺での対策が検討されています。 原爆ドーム周辺は、高潮対策として、国の目標としている基準から最大で１・１メートル低くなっています。 きょうの検討委員会では、景観や文化財への影響を考慮し、公園内のエリアごと