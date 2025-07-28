オリックスは２８日、８月３日の日本ハム戦（京セラドーム大阪）を、三共生興株式会社による協賛のもと、「ＤＡＫＳＤＡＹ〜ホームランより大きい夢を〜」として開催すると発表した。昨年に引き続き、英国ファッションブランド「ＤＡＫＳ」とのコラボレーションを実施。同ブランドの洋服を身にまとったアンダーソン・エスピノーザ投手、アンドレス・マチャド投手の撮り下ろしビジュアルが制作され、当日は両投手のオフショ