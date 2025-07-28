セガ ラッキーくじTVアニメ「魔法使いの約束」Pastel Art Collectionが登場。セガオリジナルのかわいいデフォルメイラストを使ったグッズが当たる、ハズレなしのくじをミニストップやその他ホビーショップなどで楽しめます☆ セガ ラッキーくじTVアニメ「魔法使いの約束」Pastel Art Collection 発売日：2025年7月25日(金)より順次価格：1回 700円（税込）取扱店：ミニストップ、その他ホビーショップなど※店舗へ