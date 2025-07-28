【シュタゲの日セール】 開催期間：7月28日～8月3日 スパイク・チュンソフトは、「シュタゲの日セール」を7月28日から8月3日までSteamにて開催する。 このセールには「STEINS;GATE」、「STEINS;GATE 0」、「STEINS;GATE ELITE」など9タイトルが出品され、全作品80%OFF価格で販売される。 「STEINS;GATE」 2,980円 → 596円 80%OFF □「STEINS;GATE」のペ&#