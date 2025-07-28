【モデルプレス＝2025/07/28】元子役で女優の前田愛が7月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。2種類の麺つゆで味わうそうめんを披露した。【写真】前田愛「高級感があって上品」と話題のそうめん麺つゆ◆前田愛、2種類の麺つゆで味わうそうめん公開前田は「麺つゆと 檸檬 美味しいお塩 オリーブオイルの白出汁も」と添えて、2種類の麺つゆが用意されたそうめんを公開。「薬味は好きなものをご自由にスタイル」と自宅での食べ