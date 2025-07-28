今年2月3日（現地時間2日、日付は以下同）に成立した3チーム間の超大型トレードで、ルカ・ドンチッチがダラス・マーベリックスからロサンゼルス・レイカーズへ電撃移籍した。 毎シーズンMVP候補へ挙がる男は、レイカーズ加入後28試合へ出場し、平均28.2得点8.1リバウンド7.5アシスト1.6スティールをマークし、レブロン・ジェームズとともにウェスタン・カンファレン