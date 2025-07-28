バスケットボールB1越谷は28日、安齋竜三ヘッドコーチに不適切な言動等による選手へのパワーハラスメント事案があったとして3カ月の活動禁止と、けん責の処分を科したと発表した。チームは公式サイトで「このたび、弊クラブ内において、コンプライアンス違反と認定すべき事案が発生し、公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ （B.LEAGUE）より制裁を受けることとなりましたので、ご報告いたします