ミナトホールディングスが大幅高で６日続伸している。前週末２５日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を１２万５０００株（自己株式を除く発行済み株数の１．５８％）、または１億５０００万円としており、取得期間は７月２８日から１２月３０日まで。株主への利益還元やＭ＆Ａにおける活用、取締役などに対して交付する譲渡制限付株式への充当、経営環境の変化に対応した機動的な資