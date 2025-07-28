オリックスは28日、三共生興株式会社の協賛のもと、8月3日の日本ハム戦（京セラ）を英国ファッションブランド「DAKS」とコラボした「DAKSDAY〜ホームランより大きい夢を〜」として開催することを発表した。コラボに際し、「DAKS」の洋服を身にまとったエスピノーザ＆マチャドの撮り下ろしビジュアルを制作。当日は京セラドームの13番ゲート（1通路前）に両選手のオフショットを使用した巨大パネルが設置される。エスピノーザ