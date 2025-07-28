aespa以来、約5年ぶりにSMエンターテインメントからデビューした8人組ガールズグループ、Hearts2Hearts（ハーツ・トゥー・ハーツ）が、少女時代の大ヒット曲「Gee」を披露し、ファンの注目を集めている。 【動画】Hearts2Heartsによる少女時代「Gee」のダンス／H2H×KiiiKiiiのキレキレなコラボダンス／H2H「Gee」Dance Practice ■Hearts2Heartsが少女時代「Gee」をパフォーマ