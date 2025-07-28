資生堂オンラインストア、リニューアル1周年記念の「資生堂オンラインストア 1st Anniversaryキャンペーン」を開催！ハローキティ限定グッズプレゼント第2弾のほか、人気ブランドの限定キット販売や、リップ刻印サービスを楽しめるキャンペーンも実施されます☆ 資生堂オンラインストア 1st Anniversaryキャンペーン  開催期間：2025年7月25日（金）〜8月6日（水）キャンペーン特設サイト：https://www.shiseido.co