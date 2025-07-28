ゆず ゆずが、NHK総合で8月9日に放送される「MUSIC GIFT 2025〜あなたに贈ろう 希望の歌〜」（午後7時30分〜）に出演する。歌唱するのは「栄光の架橋」。【写真】ゆず「MUSIC GIFT」収録の模様「栄光の架橋」は、アテネオリンピックが開催された 2004 年。アスリートたちへ作られた日本を代表するエールソング。その後、東日本大震災や能登半島地震など大きな自然災害が起きた時には、被災地の人たちを励ますメッセ