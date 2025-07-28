近年は生成AIを使ったプログラミング手法であるバイブコーディングが注目を集めており、この普及によってプログラミング知識がない人でもアプリやソフトウェアを開発できるようになると期待されています。Googleが現地時間の2025年7月24日、自然言語やビジュアルエディターを使ってAIアプリを開発・共有できるバイブコーディングツール「Opal」を発表しました。Introducing Opal: describe, create, and share your AI mini-apps -
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 松下洸平の結婚で「母」荒ぶる
- 2. 川崎殺人 被害者に恐怖の一文
- 3. 「へずま当選は教育の失敗」危惧
- 4. 気に食わぬ共演者は降板に? 騒然
- 5. 佐賀強殺 ベトナム人の男を逮捕
- 6. 箕輪氏の不倫相手 キャラ崩壊か
- 7. 高田明さんの自宅規格外 大反響
- 8. 箕輪氏と不倫報道 YouTuber謝罪
- 9. 箕輪氏の妻怒り「私のが可愛い」
- 10. 盟友転落 桝氏がZIP放送後泣いた
- 1. 川崎殺人 被害者に恐怖の一文
- 2. 「へずま当選は教育の失敗」危惧
- 3. 佐賀強殺 ベトナム人の男を逮捕
- 4. 伊東市長の同級生 新たな投書か
- 5. 交通事故の加害者と被害者が結婚
- 6. 倉庫業者「備蓄米はもうイヤ」
- 7. 高3に性的暴行 いじめ重大事態
- 8. 佳子さまが鬼リピするお召し物
- 9. 高校生2人が重傷 韓国籍の男逮捕
- 10. 90歳にわいせつ未遂 28歳を逮捕
- 1. 握力が18kg以下の女性は要注意?
- 2. 石破氏が読売新聞の号外に怒りか
- 3. 首相進退 粘れば引きずり降ろす
- 4. 菅直人氏を糾弾→特大ブーメラン
- 5. さすがにズルすぎ 山尾氏に批判
- 6. おうち性教育を徹底 強い意図
- 7. 妊娠したと嘘 塩村文夏氏の過去
- 8. 河野氏「減税やらざるを得ない」
- 9. 母「助けて」ただ事でないと直感
- 10. 79歳母の悲鳴 玄関を開け絶句
- 1. 不明だった猫と13年ぶり再会 英
- 2. 頭皮はがされた ドバイ案件実態
- 3. 韓の広末涼子 スケスケ衣装反響
- 4. 韓芸人が日本の電気代事情に絶句
- 5. 「日本で大地震」おびえる香港
- 6. 性虐待富豪文書にトランプ氏の名
- 7. 佐藤健 韓国で「失礼な態度」か
- 8. 人気芸能人の死刑執行 中国激震
- 9. 米政権「脱マスク依存」は困難
- 10. これは笑えない ベッカム氏告白
- 1. ヴィトンの日本人社員に痛烈一言
- 2. 日本に1.4京円の隠れ債務が発覚
- 3. 日本は「大増税時代」に突入する
- 4. 日米合意書「今、作るとまずい」
- 5. ミシュランから銀座寿司店消える
- 6. 一時代築いた磯丸水産が大量閉店
- 7. ヴィレヴァン 業績回復は困難か
- 8. 「夫のすべて奪う」40代妻の復讐
- 9. 面倒臭い 格安SIMにせぬ理由3つ
- 10. 認知症に至る人 3つの危険サイン
- 1. 関わってはいけない女の特徴7選
- 2. 最強のハンディファン使った結果
- 3. 解説 既読つけずLINE読む方法3つ
- 4. 違法配達員を放置? 出前館のツケ
- 5. 「限界」後払い決済の未払い増加
- 6. Amazon音楽聞き放題 3か月無料に
- 7. AIで激減せず Google検索に驚き
- 8. Ryzen 5000シリーズを試す 性能編完全版 - Ryzen 9 5950XからRyzen 5 5600Xまで総レビュー
- 9. ジャングリア沖縄、全体験情報を解禁 / 静音マウス3モデル【まとめ記事】
- 10. ハンガリーパビリオンの癒し空間 / ゴリさんが声優、ジャングリア沖縄「やんばるフレンズ」【まとめ記事】
- 11. KDDI、4G LTE＆VoLTE対応折りたたみ型フィーチャーフォン「MARVERA KYF35」と「かんたんケータイ KYF36」を8月10日に発売！気になる価格も紹介
- 12. Nintendo Switch用サードパーティーVRゴーグルを試す！…結局約5000円で自作
- 13. CloudflareのパブリックDNSサービス「1.1.1.1」が62分間ダウン、原因はプレフィックス設定ミス
- 14. LINE がiPhone 6 / 6 PlusのRetina HDに対応、文字や写真が鮮明に。メッセージ検索も実装
- 15. ケータイで大人気「裏絵文字」 存在めぐるミステリー
- 16. 【ケータイラボ】iPhoneはケータイじゃない？ インターネットのための「iPhone 3G」
- 17. ダイソン「これは掃除機の未来だ」 - コードレススティッククリーナー「V10」の実力
- 18. [スタパ齋藤の「スタパトロニクスMobile」]お高めだけど長～く使い倒せるはず！ ブラザーのラベルライター「PT-P910BT」
- 19. Surface Go 2とiPad Pro、純正キーボードが使いやすいのはどっちだ？
- 20. 人気のガジェットが最大50%オフ
- 1. 高田明さんの自宅規格外 大反響
- 2. 大谷の特大38号で「異常事態」に
- 3. 羊に胸蹴られる女性モデル大反響
- 4. イチロー氏のユーモア発言に爆笑
- 5. 4番に死球 球児が見せたマナー
- 6. イチロー氏の痛烈一言 妻は苦笑
- 7. 女子選手の「乳房」が与える影響
- 8. 朝倉未来 元王者にリベンジ成功
- 9. 19歳転落死 総監督が涙で追悼
- 10. 「妻とデート」イチロー氏に絶賛
- 1. 松下洸平の結婚で「母」荒ぶる
- 2. 気に食わぬ共演者は降板に? 騒然
- 3. 箕輪氏の不倫相手 キャラ崩壊か
- 4. 箕輪氏と不倫報道 YouTuber謝罪
- 5. 箕輪氏の妻怒り「私のが可愛い」
- 6. 盟友転落 桝氏がZIP放送後泣いた
- 7. 大物から「異常な圧」GACKT告白
- 8. 異様会見チラつく太川&藤吉夫婦
- 9. 七光り過ぎる2世 Koki,抑えた1位
- 10. ノブ突然の「ご報告」に大悟苦笑
- 1. 親しい人へのNG行為 7つ紹介
- 2. 家が劇的に涼しくなる「裏技」
- 3. 88→47kgに 夢叶うも大きな代償
- 4. 異母兄弟が6人…疎遠の父と再会
- 5. 破水した妻 夫の行動に殺意沸く
- 6. 【予約開始】北海道石狩市「たびのホテル石狩」10月オープン！
- 7. 0kcalでも注意 腸内荒れる飲み物
- 8. 風呂嫌がる子と「全裸鬼ごっこ」
- 9. 運動0&食事制限0で痩せ体質に?
- 10. PTAでW不倫 完璧夫の「裏の顔」