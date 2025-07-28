大型で強い台風9号は、小笠原付近を北西よりに進んでいます。29日(火)にかけて小笠原諸島に最も近づく見込みです。ただ、太平洋高気圧などの影響で動きはスムーズではなく、小笠原近海をゆっくりと進みそうです。大型で強い台風9号は28日(月)正午現在、父島の東南東およそ270キロにあって、時速25キロの速さで北北西へ進んでいます。中心気圧は965ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートルです。進路予想では、30日(水)にか