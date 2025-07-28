2023年春夏コレクションのランウェイで鮮烈なデビューを飾った、ミュウミュウ（Miu Miu）の「ポケットバッグ」シリーズ。ボディ全面に大胆に配された立体的なポケットが印象的なこのバッグは、ミュウミュウらしいノンシャランなムードと、実用性を兼ね備えたデザインで瞬く間にアイコニックな存在となりました。そしてこの夏、待望の新スタイルが登場。より多様なライフスタイルにフィットする、ラージサイズのホーボーバッグとト