7月22日（火）に発売された吉高由里子の書籍『しらふ』の発売記念イベントが2025年7月26日（土）に開催された。 吉高由里子「たくさん悩みながら、読み返していました」書籍『しらふ』で語った家族と幼少期の体験 『しらふ』は、吉高由里子の“感性”に触れることのできる、まったく新しい“ひとりごと”本。「喰」「演」「夢」「恋」「月」「匂」「触」「暮」「残」「伝」「逢」「喜」「雨」など、漢字1文字を入口に繰り広