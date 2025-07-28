◆プロボクシング▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者アントニオ・バルガス―同級２位・比嘉大吾（７月３０日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）トリプル世界戦の公式会見が２８日、横浜市内のホテルで行われた。元ＷＢＣ世界フライ級王者のＷＢＡ世界バンタム級２位・比嘉大吾（２９）＝志成＝が、同級王者アントニオ・バルガス（２８）＝米国＝とのタイトルマッチへ向けて意気込みを語った。日本史上