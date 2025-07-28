自称「10年後の嵐・大野くん」。嵐・大野智にそっくりと噂の整体師が『ななにー』に登場し、マスクを外したビジュアルに驚きの声が上がった。【映像】“静岡の大谷翔平”のマスクを外した素顔ABEMAにて7月27日に放送された『ななにー 地下ABEMA』#81では、スタジオを飛び出し静岡でロケを実施し、“マスクをしたら有名人に似すぎ！”なイケメン＆美女を大捜索。まず“静岡の大谷翔平似”を探しに出かけた。その中で出会った