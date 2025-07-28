ボーイズグループMONSTA Xがデビュー後初の“びしょ濡れフェス”で存在感を放った。【写真】「もはや軍人？」ショヌの黒タンクトップ姿去る7月26日、MONSTA Xは釜山（プサン）港第1埠頭で開催された「WATERBOMB BUSAN 2025」（以下、「WATERBOMB」）のステージに上がった。特に、デビュー後初めて「WATERBOMB」に出演してさらに目を引いたなか、彼らはパワフルなパフォーマンスと老練な余裕のある姿、疲れを知らないエネルギーで夏