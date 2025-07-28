俳優の古畑奈和（２８）が、２ｎｄ写真集（タイトル未定、光文社）を２９歳の誕生日となる９月１５日に発売することが２８日、発表された。１ｓｔ写真集以来、約３年半ぶりの写真集となる同作では自身初の海外撮影を行った。撮影地は台湾南部。美しいボディーラインを際立たせるチャイナドレス姿のカット、アンティークな家具が並んだ洋館で撮影された美麗ランジェリーカットの２点が先行公開された。古畑は「２０代最後の私