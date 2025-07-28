ドジャース・山本由伸投手（26）の次回登板が、28日午後7時10分（日本時間29日午前8時10分）開始の敵地でのレッズ戦に決まった。球団が27日（同28日）に発表した。山本は今季ここまで20試合に登板して8勝7敗、防御率2・55。22日のツインズ戦から中5日の登板で9勝目を目指す。