お笑いトリオ・安田大サーカスのHIROさんが、新しく購入したホンダのスクーター「PCX160」について綴りました。 【写真を見る】【 安田大サーカス・HIRO 】 「今日までのPCXカスタムまだまだカスタムするが今の現状」愛車のバイクカスタムを動画で説明【 PCX160 】HIROさんは「今日までのPCXカスタムまだまだカスタムするが今の現状」と綴ると、動画をアップ。 投稿された動画で、HIROさんは「今のカスタ