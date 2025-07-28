夏の高校野球静岡大会は２８日、聖隷クリストファーが３―１で静岡を破り、春夏通じて初の甲子園出場を決めた。決勝で完投した高部陸投手は「１年間、この試合にかけてやってきたので、成果が出てうれしい。（甲子園では）良い顔をして、自分が楽しく、思い切ったピッチングをしたい」と話した。