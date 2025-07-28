バスケットボール男子、Ｂリーグは２８日、Ｂ１越谷、Ｂ２山形の規約違反による制裁を発表した。越谷は所属の安斎竜三ヘッドコーチが２４−２５年シーズンを通して、選手に対して怒鳴る、威圧的な態度をとるなど反復継続してハラスメント行為を行ったこと、また、選手に対して、試合中、選手が通りすぎたタイミングなど、当該選手が自身に向けられたと認識せざるを得ない状況で「死ね」と発言したこと、２５年１月４日の試合の