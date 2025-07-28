週明け２８日前場の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１０２．１０ポイント（０．４０％）高の２５４９０．４５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７．１５ポイント（０．０８％）高の９１５７．６４ポイントと反発した。売買代金は１４９７億２４９０万香港ドルとなっている（２５日前場は１５１０億７９０万香港ドル）。米関税政策の警戒感が薄らぐ流れ。米