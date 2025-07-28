チョコレート専門店「Minimal」から、この夏限定の極上パフェが登場します。舞台は世田谷・祖師ヶ谷大蔵。主役は、旬のぶどう“シャインマスカット”と“ピオーネ”。その瑞々しさを最大限に引き立てるのは、こだわり抜かれた13パーツからなるMinimalらしい複層的な味わい。チョコレートの奥深い香りと、果実のジューシーさが見事に溶け合った一杯は、まさに「大人のご褒美」です。 果実の女