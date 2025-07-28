Mrs.GREEN APPLEのライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』とドキュメンタリー映画の2作品が11月28日に同時公開されることが決定した。 参考：Mrs. GREEN APPLE 大森元貴の演技を分析“芸歴の蓄積”が俳優としても武器に Mrs. GREEN APPLEは、大森元貴 （Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架 （Key）の3名からなるバンド。同時公開される2作品は、2025年にデビュ&