勢喜遊 & Yohji Igarashiが、ユニットとして2曲目となる新曲「Tombo」を8月13日にリリースする。 （関連：King Gnu「TWILIGHT!!!」はなぜ『名探偵コナン』のすべてを描いたのか？ストーリーと完全な共鳴） 本楽曲は、『FUJI ROCK FESTIVAL’25』のステージで初披露されたもの。客演にラッパー Daichi Yamamotoを迎え、グライム／ダブステップ／ベースミュージックを基調と