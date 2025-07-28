FANTASTICSの中島颯太が、7月27日（日）までに自身のInstagramを更新。韓国発のボーイズグループRIIZEのライブを見学したことを報告した。【写真】中島颯太のオタク感が最高！RIIZE ショウタロウとの2ショット■ファンとの一体感に興奮今回中島は「実はお邪魔しておりました!!」と切り出し、RIIZEのショウタロウと撮影した2ショットを公開。写真には、ショウタロウのうちわとハンディファンを持った中島とメガネ姿のショウタ