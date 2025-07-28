山形県警が、大手小売業「イオン」をかたる電話が確認されているとして注意を呼びかけています。 全国的に「イオン従業員」をかたる不審な電話が確認されています。電話の相手がカード番号や個人情報を聞いてきたら詐欺です。ご注意ください。【不審な電話の例】■イオン従業員を装い、「イオン〇〇店であなたのクレジットカードが不正利用された。」などと言い、住所、携帯電話番号などの個人情報やカード番号