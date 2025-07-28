アメリカ野球殿堂入り表彰式典に出席したイチロー氏(51歳、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター)が28日、約19分間の英語スピーチで会場から喝采を浴びました。19年間でMLB通算3089安打を記録。アジア人として初のアメリカ野球殿堂入りとなりました。新たな節目に、「今日、私はもう二度と知ることはないだろうと思っていたことを感じている。三度目の正直だ。最初は1992年、オリックス・ブルーウェーブに高校からドラフト