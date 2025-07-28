テレビ朝日系「徹子の部屋」が２８日に放送され、女優・冨士眞奈美（８７）、冨士の娘で脚本家・岩崎リズさんが出演した。冨士は経済的に苦労したという若手時代を振り返り「私、ＮＨＫの出演料が１万５０００円だったから。安かったでしょう？」と回想した。１９５３年にＮＨＫ専属テレビ女優第１号となった黒柳徹子（９１）は苦笑しながら「ＮＨＫの出演料が１万５０００円？でも、いい方だと思うわ。私から見るとね。私、