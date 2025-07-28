太平洋戦争では、海軍の特攻作戦で多くの若者が命を落としました。元特攻隊員の茶人が１０２歳になった今も茶を振る舞い続けるわけとは。（千玄室さん）「もう誰もいません。ぼくらの仲間は。私１人になった。生き残った人はみな死んでしまった」茶道裏千家の前の家元、千玄室さん、１０２歳。海軍の元特攻隊員です。１９４３年、日本が敗走を重ねる中、不足する兵力を補うため、大学生は陸海軍へ入隊することなりました。