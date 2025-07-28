静岡県伊東市の田久保真紀市長の学歴詐称疑惑を巡り、7月7日に伊東市の建設会社の社長から公職選挙法違反の疑いで提出されていた告発状について、警察は7月28日付で受理しました。 伊東市の田久保市長の学歴詐称疑惑を巡っては、7月7日に伊東市内に住む建設会社の社長が公職選挙法違反の疑いがあるとして、田久保市長を刑事告発していました。 告発状では、田久保市長は市長選の際に東洋大学法学部卒と虚偽の経歴を報道各社に伝