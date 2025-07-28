◇プロボクシングU−NEXTBOXING.3WBA世界ライトフライ級タイトルマッチ王者 エリック・ロサ(ドミニカ共和国)＜12回戦＞同級1位 高見亨介(帝拳)（2025年7月30日横浜BUNTAI）トリプル世界戦の公式記者会見が28日、横浜市内のホテルで開かれ、WBA世界ライトフライ級タイトルマッチに臨む王者エリック・ロサ（25＝ドミニカ共和国、8勝2KO）と同級1位の高見亨介（23＝帝拳、9勝7KO）が顔を合わせた。ロサは「コンデ