アメリカ大リーグ・マリナーズなどで通算3089安打を放ち、アジア人として初のアメリカ野球殿堂入りしたイチローさん（51・鈴木一朗）が27日、ニューヨーク州で開かれた表彰式に出席した。 イチローさんは1991年、オリックスブルーウェーブ（当時）に入団、本拠地の神戸で過ごした。9月に神戸市内で高校生らとのトークセッションが予定されているイチローさん久元喜造神戸市長は、「イチローさんは、オリックスブルーウェーブ時