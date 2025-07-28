シントトロイデンのMF伊藤涼太郎が27日、ホームで行われたベルギー・リーグ第1節・ゲント戦(○3-1)で今季初得点を挙げた。開幕戦で先発起用された伊藤は2-1の後半アディショナルタイム6分、カウンターからペナルティエリア中央でボールを受けると、背後から迫ってきた相手を華麗なダブルタッチで翻弄し、右足でシュート。GKが一歩も動けずにゴール左へ決まり、トドメの3点目となった。DAZN公式X(旧ツイッター/@DAZN_JPN)が試