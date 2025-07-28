韓国大統領室は7月28日、北朝鮮の金与正（キム・ヨジョン）朝鮮労働党副部長が李在明（イ・ジェミョン）大統領の北朝鮮への“融和的なジェスチャー”に対する否定的な談話を発表したことについて「留意している」とし、平和定着に向けた努力を継続していく考えを明らかにした。【関連】北朝鮮との統一「必要ない」韓国国民が否定的なワケ大統領室は同日、「李在明政権発足後、北朝鮮当局者による初の対南談話を通じて表明された北