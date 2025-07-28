プーチンはミニ・スターリン化に動き出している（写真左：代表撮影／ロイター／アフロ、写真右：Science & Society Picture Library／アフロ）早期の停戦実現に向け圧力を強めるトランプ外交にもかかわらず、プーチンは全くウクライナ侵攻を停止する気配を見せない。ホワイトハウスも苛立ちを強めている。一向に怯まぬ、このプーチンの強硬姿勢はどこから来ているのか。この背景について、今回は軍事外交面ではなく、「外交は