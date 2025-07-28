¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï28Æü¡¢¥Þ¥ê¥ó¥¬FC(¥Ö¥é¥¸¥ë)¤«¤éFW¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥â¥é¥¨¥¹(25)¤¬°ÜÀÒ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö55¡×¡£¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯½ªÎ»¸å¤ËÀµ¼°²ÃÆþ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¹çÎ®¤Ï29Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿È¤Î¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥â¥é¥¨¥¹¤Ï¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ëº¸Íø¤­¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö´ðËÜµ»½Ñ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¡¢¿ä¿ÊÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¹¶·â¤¬»ý¤ÁÌ£¡£ÁÏÂ¤À­Ë­¤«¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸