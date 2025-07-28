Bリーグは7月28日、越谷アルファーズ所属コーチによるBリーグ規約違反を発表した。 リリースによると、安齋竜三ヘッドコーチによる「2024－25シーズンを通して、選手に対して、怒鳴る、威圧的な態度をとるなど反復継続してハラスメント行為等を行った事実」が認定。安齋HCは選手へ「試合中、選手が通りすぎたタイミングなど、当該選手が自身に向けられたと認識せざるを得