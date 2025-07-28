ナガワが後場一時、前週末比３６０円（５．８％）高の６６２０円に買われる場面があった。午後１時ごろに２６年３月期の配当予想を期末一括６０円から１００円（前期６０円）に増額修正したことが好感された。２６年７月２１日に創立６０周年を迎えることを記念して、記念配当４０円を実施する。 一方、同時に発表した第１四半期（４～６月）単独決算は、売上高８０億１０００万円、営業利益７億４５００万円となった