第5子妊娠中のタレント・辻希美（38）が28日までに自身のインスタグラムを更新。人気アーティストのコンサートに行ったとつづった。「今日は @mgaband さんのLIVEに行って来ました」と書き出して、26日と27日に神奈川県・横浜の山下ふ頭にて開催された、「Mrs.GREENAPPLE」の10周年を記念するイベント「MGAMAGICAL10YEARSANNIVERSARYLIVE」へ行ったことを報告。夫・杉浦太陽とイベントグッズを身につけた2ショッ