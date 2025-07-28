◆プロボクシング▽ＷＢＣ、ＷＢＡ世界フライ級（５０・８キロ以下）王座統一戦１２回戦寺地拳四朗―リカルド・サンドバル▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦正規王者アントニオ・バルガス―比嘉大吾▽ＷＢＡ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者エリック・ロサ―高見亨介（７月３０日・横浜ＢＵＮＴＡＩ）トリプル世界戦の公式記者会見が２８日、横浜市のホ